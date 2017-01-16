Фото для пробуждения понимания: к истории об изъятии 10 детей в Москве.



Подпись Светланы под фото: "Я и мои гномы" Подпись Светланы под фото: "Я и мои гномы"







Синяк на попе одного из этих счастливых ребятишек привел этих и других ребят из семьи Светланы - в сиротские учреждения.

Дети за одну неделю до отобрания.



В этой семье у детей было все (далее - фото из архива семьи Светланы):





Любовь, тепло и счастье.







Занятия музыкой.







Занятия балетом.





Чтение.





Гаджеты.





Горные лыжи.





Духовность и культура. Новоиерусалимский монастырь.





Театры.





Дни рождения.





Приготовление чудесных пряников.





Домашние хлопоты





Интересные поездки. Милан, Италия, осень 2016 года.





Плавание с мамой и без.





Кафе.





Домашние блины.



И еще много-много-много всего. Я публикую эти фото, чтобы стало понятно, что детей отнимают не у маргиналов, не у алкашей, не у наркоманов. Думаю, не все из читающих этот пост, сможет похвастаться такой семьей.



И вот - последнее, чтобы нам всем стало понятно, что друзей в таких органах не бывает:





Синяк на попе одного из этих счастливых ребятишек привел этих и других ребят из семьи Светланы - в сиротские учреждения.Дети за одну неделю до отобрания.В этой семье у детей было все (далее - фото из архива семьи Светланы):Любовь, тепло и счастье.Занятия музыкой.Занятия балетом.Чтение.Гаджеты.Горные лыжи.Духовность и культура. Новоиерусалимский монастырь.Театры.Дни рождения.Приготовление чудесных пряников.Домашние хлопотыИнтересные поездки. Милан, Италия, осень 2016 года.Плавание с мамой и без.Кафе.Домашние блины.И еще много-много-много всего. Я публикую эти фото, чтобы стало понятно, что детей отнимают не у маргиналов, не у алкашей, не у наркоманов. Думаю, не все из читающих этот пост, сможет похвастаться такой семьей.И вот - последнее, чтобы нам всем стало понятно, что друзей в таких органах не бывает:

Под этой фотографией Светлана 2 недели назад написала: " Сделали подарочки рождественские, завтра пойдём опеку поздравлять с наступающими праздниками. Искренне любим нашу опеку!"



И вот всего этого теперь нет - из-за одного синяка на попе и второго - на локте. Синяки обнаружил обученный по ювенальным методикам воспитатель детсада у светиного сына - мальчишки 6 лет с задержкой развития и расстройством привязанности. В пятницу Светлане разрешили увидеться лишь с двумя детьми - теми, что в сиротстком приюте Зеленограда. К остальным детям ее по сложившейся порочной традиции не пустили. Те дети, которых она увидела, просили есть. Свидание было в присутствии сотрудницы приюта.



А еще ужасно, что некоторые дети в процессе всего этого кошмара узнали, что они не родные и узнали, что у них ВИЧ... Не могу себе представить, каково это...



Что сегодня - не знаю ничего. Светлана не отвечает.

Маму зовут Светлана. Мы вчера с ней говорили по телефону. Умная, образованная, интеллигентная, приятнейшая женщина. Все друзья Светланы и ее мужа - просто в шоке, потому что знают семью уже много лет.