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Фото для пробуждения понимания: к истории об изъятии 10 детей в Москве.

  • Jan. 16th, 2017 at 12:26 AM

annatubten

Я все-таки решила опубликовать фото той мамы, у которой 10 января в Москве (Зеленоград - это район Москвы) незаконно в течение получаса отобрали 10 детей - усыновленных, родных, приемных. Забрали из детсада, из школы, с елки.

О своих детях Светлана говорит, не разделяя: "Это просто мои дети, и способ их появления в семье не имеет значения."

Публикую эти фото Светланы и ее детей - для пробуждения тех, кто по-прежнему тупо уверен, что истории с отобранием детей - это удел маргиналов, алкашей и наркоманов. Нет, дорогие мои. И попробуйте это осознать: незаметно вам навязали другие правила жизни, но не предупредили.

Маму зовут Светлана. Мы вчера с ней говорили по телефону. Умная, образованная, интеллигентная, приятнейшая женщина. Все друзья Светланы и ее мужа - просто в шоке, потому что знают семью уже много лет.


Подпись Светланы под фото: "Я и мои гномы"



Синяк на попе одного из этих счастливых ребятишек привел этих и других ребят из семьи Светланы - в сиротские учреждения.
Дети за одну неделю до отобрания.

В этой семье у детей было все (далее - фото из архива семьи Светланы):


Любовь, тепло и счастье.



Занятия музыкой.



Занятия балетом.


Чтение.


Гаджеты.


Горные лыжи.


Духовность и культура. Новоиерусалимский монастырь.


Театры.


Дни рождения.


Приготовление чудесных пряников.


Домашние хлопоты


Интересные поездки. Милан, Италия, осень 2016 года.


Плавание с мамой и без.


Кафе.


Домашние блины.

И еще много-много-много всего. Я публикую эти фото, чтобы стало понятно, что детей отнимают не у маргиналов, не у алкашей, не у наркоманов. Думаю, не все из читающих этот пост, сможет похвастаться такой семьей.

И вот - последнее, чтобы нам всем стало понятно, что друзей в таких органах не бывает:


Под этой фотографией Светлана 2 недели назад написала: "Сделали подарочки рождественские, завтра пойдём опеку поздравлять с наступающими праздниками. Искренне любим нашу опеку!"
И вот всего этого теперь нет - из-за одного синяка на попе и второго - на локте. Синяки обнаружил обученный по ювенальным методикам воспитатель детсада у светиного сына -  мальчишки 6 лет с задержкой развития и расстройством привязанности. В пятницу Светлане разрешили увидеться лишь с двумя детьми - теми, что в сиротстком приюте Зеленограда. К остальным детям ее по сложившейся порочной традиции не пустили. Те дети, которых она увидела, просили есть. Свидание было в присутствии сотрудницы приюта.

А еще ужасно, что некоторые дети в процессе всего этого кошмара узнали, что они не родные и узнали, что у них ВИЧ... Не могу себе представить, каково это...

Что сегодня - не знаю ничего. Светлана не отвечает.

Comments

( 578 comments — Leave a comment )
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livejournal
Jan. 15th, 2017 09:54 pm (UTC)
Бля*ская ювеналка...самая адкватная оценка ....
Пользователь _socialist сослался на вашу запись в своей записи «Бля*ская ювеналка...самая адкватная оценка ....» в контексте: [...] скотов? Оригинал взят у в Фото для пробуждения понимания: к истории об изъятии 10 детей в Москве. [...]
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prezident_ej
Jan. 16th, 2017 01:01 am (UTC)
Не верю.

Откуда во-первых такое благополучие? Тут одного-двух не могут прокормить, а нам демонстрируют семью олигарха.
И про два синячка тоже сомнительно. Сомневаюсь, что такие обеспеченные родители не смогут нанять хорошего адвоката, чтобы поиметь такую опеку.

Ну или опеки у нас по стране такие разняе.

Ну и неплохо бы материал подкрепить какими-нить реальными бумажками, фамилиями, ответными действиями родителей.
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global_avantur
Jan. 16th, 2017 02:17 am (UTC)
"Тут одного-двух не могут прокормить"

Ой, да ладно!
Это за 5000 надо работать и одной жить, чтобы уж прям вот так.
Таких единицы.

На снимках обычная среднестатическая российская семья.
Сходить в кафе или заказать торт - это для вас так дорого?
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(no subject) - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 02:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 02:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 03:06 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:08 am (UTC) - Expand
перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:17 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 03:18 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:20 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 03:43 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:46 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:50 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 04:03 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 16th, 2017 04:05 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - chigrishonok - Jan. 20th, 2017 03:46 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - global_avantur - Jan. 20th, 2017 04:14 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - chigrishonok - Jan. 20th, 2017 05:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 20th, 2017 05:53 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить - tanyamarch - Jan. 16th, 2017 07:32 am (UTC) - Expand
Re: "повторяю для дураков" (с) - (Anonymous) - Jan. 17th, 2017 02:18 am (UTC) - Expand
(no subject) - witch_abi - Jan. 16th, 2017 12:20 pm (UTC) - Expand
(no subject) - aponibolinaen - Jan. 16th, 2017 12:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 12:58 pm (UTC) - Expand
(no subject) - witch_abi - Jan. 16th, 2017 01:05 pm (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 01:13 pm (UTC) - Expand
(no subject) - witch_abi - Jan. 16th, 2017 01:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Небо Славян - Jan. 18th, 2017 09:00 am (UTC) - Expand
насмешила работница!)))) - (Anonymous) - Jan. 17th, 2017 02:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - bertran01 - Jan. 18th, 2017 02:56 pm (UTC) - Expand
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Re: Вывезти в Милан - witch_abi - Jan. 18th, 2017 07:28 pm (UTC) - Expand
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(Deleted comment)
чтоб тебе вернулось - nspoisk - Jan. 17th, 2017 06:49 am (UTC) - Expand
Re: чтоб тебе вернулось - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 01:01 am (UTC) - Expand
Re: чтоб тебе вернулось - (Anonymous) - Jan. 18th, 2017 10:59 am (UTC) - Expand
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(no subject) - asharky - Jan. 18th, 2017 11:50 am (UTC) - Expand
что такое гэбня? - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 10:57 pm (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - asharky - Jan. 18th, 2017 11:27 pm (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 11:44 pm (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - asharky - Jan. 18th, 2017 11:46 pm (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 11:59 pm (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - asharky - Jan. 19th, 2017 12:16 am (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - prezident_ej - Jan. 19th, 2017 12:46 am (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - global_avantur - Jan. 20th, 2017 02:29 am (UTC) - Expand
Re: что такое гэбня? - prezident_ej - Jan. 20th, 2017 04:13 am (UTC) - Expand
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(no subject) - bubafed - Jan. 18th, 2017 11:59 am (UTC) - Expand
попробую уточнить - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 10:51 pm (UTC) - Expand
Re: попробую уточнить - bubafed - Jan. 19th, 2017 10:30 am (UTC) - Expand
Re: попробую уточнить - prezident_ej - Jan. 20th, 2017 01:52 am (UTC) - Expand
Re: попробую уточнить - bubafed - Jan. 20th, 2017 11:13 am (UTC) - Expand
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зависть и ревность в Ваших словах! - (Anonymous) - Jan. 17th, 2017 02:09 am (UTC) - Expand
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nochka_ek
Jan. 16th, 2017 01:12 am (UTC)
Извините, у вас на последней фотографии Петя, а о том, что "папа побил" сказал Серёжа, вот он
https://www.instagram.com/p/BJc7i8BB4k8/?taken-by=svetkaaa2012
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u_mamki
Jan. 17th, 2017 03:14 am (UTC)
Ребенок сказал то, что от него хотел слышать воспитатель.
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(no subject) - nochka_ek - Jan. 17th, 2017 08:46 am (UTC) - Expand
global_avantur
Jan. 16th, 2017 02:15 am (UTC)
что-то не верится.

Иначе давно бы не стало детей в семьях алкоголиков.
там дети получают тумаки, только в путь.
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prezident_ej
Jan. 16th, 2017 02:48 am (UTC)
В семьях алкашей их могут и не бить, но жить в атмосфере постоянных пьянок, драк и матов вряд ли лучше, чем получить синячек.
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(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 02:53 am (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 02:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 03:00 am (UTC) - Expand
(no subject) - vvsto4ka - Jan. 16th, 2017 03:56 am (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 04:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 04:03 am (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 04:05 am (UTC) - Expand
перестаньте тупить! - global_avantur - Jan. 16th, 2017 04:07 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 04:14 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - global_avantur - Jan. 16th, 2017 04:39 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 04:43 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - global_avantur - Jan. 16th, 2017 04:45 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - prezident_ej - Jan. 16th, 2017 05:00 am (UTC) - Expand
Re: перестаньте тупить! - global_avantur - Jan. 16th, 2017 05:24 am (UTC) - Expand
(no subject) - sv_st - Jan. 16th, 2017 05:05 am (UTC) - Expand
(no subject) - magzz_80 - Jan. 16th, 2017 08:05 am (UTC) - Expand
(no subject) - Алексей Нонеймов - Jan. 16th, 2017 07:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 11:04 am (UTC) - Expand
(no subject) - Алексей Нонеймов - Jan. 16th, 2017 11:17 am (UTC) - Expand
(no subject) - global_avantur - Jan. 16th, 2017 11:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - mdv92 - Jan. 16th, 2017 07:12 am (UTC) - Expand
что-то не верится. - iz_pindemonti - Jan. 17th, 2017 07:40 pm (UTC) - Expand
livejournal
Jan. 16th, 2017 04:55 am (UTC)
Очередной путинский холуй: global_avantur . Обрыдло.
Пользователь prezident_ej сослался на вашу запись в своей записи «Очередной путинский холуй: global_avantur . Обрыдло.» в контексте: [...] Ну поместила тут [...]
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(Anonymous)
Jan. 16th, 2017 05:50 am (UTC)
На фотографии не тот мальчик, у которого нашли синяк.
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queen_of_charn
Jan. 16th, 2017 05:50 am (UTC)
Ах, ну конечно! Идеальная семья была, но пришел мировой заговор жидорептилойдов и зачем-то отнял всех детей за два синяка. Зачем, кстати? Неужели на органы?
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tanushonysh
Jan. 16th, 2017 06:10 am (UTC)
Ах нет-нет, что вы. Всех детей взяли, чтобы эксплуатировать их труд с утра до вечерней зорьки на огороде, почти не кормили и постоянно били. А фото разных лет постановочные - для отвода глаз.
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(no subject) - queen_of_charn - Jan. 16th, 2017 06:12 am (UTC) - Expand
(no subject) - tanushonysh - Jan. 16th, 2017 06:21 am (UTC) - Expand
(no subject) - mdv92 - Jan. 16th, 2017 07:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 08:16 am (UTC) - Expand
(no subject) - parocsimal - Jan. 16th, 2017 09:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:07 am (UTC) - Expand
(no subject) - maya_nikitina - Jan. 16th, 2017 09:12 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - maya_nikitina - Jan. 16th, 2017 09:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 10:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - parocsimal - Jan. 16th, 2017 09:26 am (UTC) - Expand
(no subject) - maya_nikitina - Jan. 16th, 2017 09:44 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - maya_nikitina - Jan. 16th, 2017 09:51 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 10:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - maya_nikitina - Jan. 16th, 2017 09:09 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:16 am (UTC) - Expand
(Suspicious comment)
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - komcumir - Jan. 16th, 2017 11:03 am (UTC) - Expand
(no subject) - kikimora_b - Jan. 18th, 2017 06:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - jmyshanya - Jan. 19th, 2017 03:54 am (UTC) - Expand
наговоры исключены? - nspoisk - Jan. 16th, 2017 12:42 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 17th, 2017 03:04 am (UTC) - Expand
Дмитрий Нестеренко
Jan. 16th, 2017 06:10 am (UTC)
Это беспредел,
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mila_xm
Jan. 16th, 2017 06:24 am (UTC)
А все же, откуда у одного из детей синяк на попе? Почему родители не объяснили поддерживающим их блоггерам, откуда он взялся? Упал на льду, занимался травмоопасными видами спорта? Или все же это от удара ремнем?
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mdv92
Jan. 16th, 2017 07:05 am (UTC)
А Вы знаете про все синяки у своего ребенка?? У меня дочки, и я знала только "через один", а в половине случаев она и сама не могла объяснить, откуда.
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(no subject) - elendra - Jan. 16th, 2017 08:57 am (UTC) - Expand
(no subject) - ollako - Jan. 17th, 2017 12:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - vlad_hound - Jan. 16th, 2017 07:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - publicenemy - Jan. 16th, 2017 07:28 am (UTC) - Expand
(no subject) - dimispl - Jan. 16th, 2017 07:30 am (UTC) - Expand
(no subject) - markela - Jan. 16th, 2017 07:39 am (UTC) - Expand
(no subject) - n1000001 - Jan. 16th, 2017 07:52 am (UTC) - Expand
(no subject) - markela - Jan. 16th, 2017 08:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - roland - Jan. 18th, 2017 07:36 pm (UTC) - Expand
(no subject) - dimispl - Jan. 16th, 2017 04:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - markela - Jan. 16th, 2017 04:38 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mila_xm - Jan. 16th, 2017 09:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 16th, 2017 07:52 am (UTC) - Expand
(no subject) - mila_xm - Jan. 16th, 2017 09:36 am (UTC) - Expand
(no subject) - kasnum - Jan. 16th, 2017 09:41 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 08:18 am (UTC) - Expand
(no subject) - tanushonysh - Jan. 16th, 2017 11:22 am (UTC) - Expand
(no subject) - naranja_naranja - Jan. 16th, 2017 05:17 pm (UTC) - Expand
(no subject) - mr_mong - Jan. 16th, 2017 08:43 pm (UTC) - Expand
(no subject) - u_mamki - Jan. 17th, 2017 03:18 am (UTC) - Expand
old_extremist
Jan. 16th, 2017 06:24 am (UTC)
"отобрали 10 детей"

Одной этой цифры достаточно, чтобы сделать вывод: правильно сделали.
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mdv92
Jan. 16th, 2017 07:07 am (UTC)
А вы почитайте, как эта семья живет! Матери - реально подвижницы, посвящают себя детям, имеют и опыт и желание. Героические женщины, спасают детей, не чета нам.
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(no subject) - Алексей Нонеймов - Jan. 16th, 2017 07:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - old_extremist - Jan. 16th, 2017 10:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - mdv92 - Jan. 16th, 2017 11:02 am (UTC) - Expand
(no subject) - tanushonysh - Jan. 16th, 2017 11:17 am (UTC) - Expand
(no subject) - science_power - Jan. 16th, 2017 02:12 pm (UTC) - Expand
(no subject) - old_extremist - Jan. 16th, 2017 09:01 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 16th, 2017 07:55 am (UTC) - Expand
(no subject) - old_extremist - Jan. 16th, 2017 09:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - hp_5510 - Jan. 16th, 2017 12:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Ашхен Сапожникова - Jan. 16th, 2017 02:40 pm (UTC) - Expand
(no subject) - old_extremist - Jan. 16th, 2017 09:02 pm (UTC) - Expand
(no subject) - desuman - Jan. 18th, 2017 07:58 am (UTC) - Expand
Xui Sgory
Jan. 16th, 2017 06:34 am (UTC)
Все девочки, как одна - любят заниматься балетом))
Все как один - с учебником "хрестоматия" в руках)))
Так чего опека кипеш подняла?


Edited at 2017-01-16 06:39 am (UTC)
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rediski
Jan. 16th, 2017 06:58 am (UTC)
Какой ужас. У мальчишки синяк! Блин, да это же пацаны, и в большинстве случаев родители вообще понятия не имеют, где он его добыл. Мало в садике или на детской площадке дети друг дружку лопатками по голове лупят? Редко прыгают на кровати? В школе ещё не то будет.

З.Ы. Я бы проверил воспитателя в садике - с чего это он мальчиков раздевает и попы им рассматривает? Он что, штатный медик?
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n1000001
Jan. 16th, 2017 07:54 am (UTC)
Вероятно, кроме синяка были еще объяснения самого мальчика о причинах появления синяков.
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(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 08:19 am (UTC) - Expand
(no subject) - n1000001 - Jan. 16th, 2017 08:32 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 08:48 am (UTC) - Expand
(no subject) - shousha - Jan. 17th, 2017 09:46 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:08 am (UTC) - Expand
(no subject) - kasnum - Jan. 16th, 2017 09:46 am (UTC) - Expand
Poraziteljno. - veramum - Jan. 17th, 2017 04:11 pm (UTC) - Expand
(no subject) - rediski - Jan. 16th, 2017 08:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - n1000001 - Jan. 16th, 2017 09:03 am (UTC) - Expand
(no subject) - rediski - Jan. 16th, 2017 09:10 am (UTC) - Expand
(no subject) - naranja_naranja - Jan. 16th, 2017 05:21 pm (UTC) - Expand
(no subject) - jmyshanya - Jan. 19th, 2017 04:04 am (UTC) - Expand
(no subject) - ollako - Jan. 17th, 2017 12:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - n1000001 - Jan. 17th, 2017 12:46 pm (UTC) - Expand
(no subject) - ollako - Jan. 17th, 2017 12:50 pm (UTC) - Expand
tais_thebest
Jan. 16th, 2017 07:09 am (UTC)
У ювенальщиков нет - ни ума, ни совести.
ОНи бы еще у учащихся ходить малышей синяки считали.
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osolntseva
Jan. 17th, 2017 03:06 am (UTC)
Во-во! А потом КТО ДОКАЖЕТ, ЧТО ЭТО НЕ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА СИНЯК ПОСТАВИЛА???
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Алексей Нонеймов
Jan. 16th, 2017 07:11 am (UTC)
развод на бабки - 100%
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Masha Drits
Jan. 17th, 2017 05:17 pm (UTC)
Очень похоже.
Мне думается, что опека того, денежку хотела поиметь.
А щас уже не получится, сильно про историю раструбили
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publicenemy
Jan. 16th, 2017 07:29 am (UTC)
И что там со Следкомом, который начал проверку изъятия детей?
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(Anonymous)
Jan. 16th, 2017 08:38 am (UTC)
Что за идиотские комментарии?
Имена-фамилии семьи озвучены. Набираем в поиске Михаил Дель, читаем -генеральный директор питерской телекомпании Европа ТВ. Наживаются на детях? Что за бред?!
Или им, как благополучной семье (возможно чуть более благополучной, чем среднестатистические семьи) надо было сосредоточится на покупке машин и недвижимости за границей, вместо помощи детям? За что их осуждают - что не махровые эгоисты, за то, что имея силы и средства помочь - спасают детей?! Не отмазываясь подарочками на НГ в ДД, а действительно помогая - забирая сложных детей, с минимальными шансами, дают им нормальную жизнь и будущее, спасая изломанные души!
Что ж только доходы считать? (озвученная сумма пособий, кстати, совсем не соответствует действительности: если это данные опеки по начислению средств, то где разница между начисленным и реально выплачиваемыми деньгами? В карманах у сотрудников соц. служб?)Привели бы тогда и расходы: на каждого инвалида есть специалисты и процедуры по реабилитации, репетиторы, у каждого из детей абонемент в фитнесс-центр (некоторым необходим регулярные занятия в бассейне, например, из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом), часть детей возили на реабилитацию в другие страны (Израиль, Италия и т.п.).
Вся информация о семье доступна в соц.сетях - семья не скрывала свою жизнь. Света активный блогер и продвигала тему приемных семей, развенчивала мифы о проблемах с диагнозами (после общения с ней многие решились усыновить ребенка, в т.ч. с такими диагнозами как Синдром Дауна, ВИЧ, ДЦП и прочие), она тренер ШПР и консультировала будущие и настоящие приемные семьи по вопросам реабилитации и особенностей поведения таких детей.
Большинство из вас, брызжущих ядом в комментариях, за всю жизнь не сделало и сотой части того добра, которое эти люди делают ежедневно. Не для кошечек-собачек, а для людей! Для чужих детей, брошенных и родителями, и государством... Очнитесь, у вас совесть то есть?!
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mila_xm
Jan. 16th, 2017 09:31 am (UTC)
И вопросы теперь задавать нельзя? Раньше был пост в жж от психолога, что либо полиция, либо опека разгласила диагнозы детей, теперь вы говорите, что они не скрывали это, а помогали людям узнать о жизни в таких ситуациях. То мальчик с задержками в развитии историю рассказал, то в комментариях пишут, что другой мальчик, а не упомянутый в данном посте. Кто занимается спортивной гимнастикой - здоровый или нездоровый, и т.д. Все это наводит на мысли о том, все ли мы знаем в этой истории, чтобы бросаться осуждать или оправдывать незнакомых людей. Тем более с такой злостью, которую демонстрируют некоторые из защитников по поводу любого иного предположения или вопросов о сценариях развития ситуации.
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(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 09:52 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 16th, 2017 10:32 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 16th, 2017 06:21 pm (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 18th, 2017 11:56 am (UTC) - Expand
Кирилл Стерин
Jan. 16th, 2017 08:48 am (UTC)
А вот интересно , если при подобной ситуации всех послать куда подальше ??Сжать зубы и типа - забирайте , рас уверены что там будет лучше , забирайте . Может , через какое то время , тихо и быстро всех вернут ????
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Masha Drits
Jan. 17th, 2017 05:20 pm (UTC)
Не похоже, что у родителей получится вот это "сквозь зубы", детей они очевидно любят.
Семья явно не бедствует, они не ради пособий их взяли из детдомов, ИМХО
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(no subject) - Кирилл Стерин - Jan. 17th, 2017 05:26 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Masha Drits - Jan. 17th, 2017 05:45 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Кирилл Стерин - Jan. 17th, 2017 06:39 pm (UTC) - Expand
(no subject) - prezident_ej - Jan. 18th, 2017 11:29 pm (UTC) - Expand
demidova28124
Jan. 16th, 2017 09:12 am (UTC)
синяк на попе получить очень просто: по полу разбрасываешь игрушки разной твердости, а потом на них же шлёпаешься попой с высоты своего роста. Для синяка хватает. У моей дочечки в свое время вся попа была в синяках и без всякого битья. И да, с большим подозрением посмотрела на нашу попу тетя доктор, которую мы вызвали по поводу перелома руки ...
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aponibolinaen
Jan. 16th, 2017 12:51 pm (UTC)
Ребёнок с неповреждённой шкуркой скорее вызовет подозрения - что, не бегает, не лазает, не катется с горки?
У меня локи и коленки до 15 лет вообще не заживали.
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(no subject) - demidova28124 - Jan. 16th, 2017 04:18 pm (UTC) - Expand
hesh_ke
Jan. 16th, 2017 09:14 am (UTC)
даунов брать в семью. Фи.
Тетенька неадекватна, там может быть все что угожно, а не то что написано в посте.
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mozzarellina
Jan. 16th, 2017 09:20 am (UTC)
Вы про себя же написали, правда?! ;) Потому что люди с диагнозом "Синдром Дауна", а не дауны. Пока у нас будут подобные комментарии, и будут такие изъятия, т.к. народ судит о всех исключительно по себе. В адекватном обществе, к людям с Синдромом Дауна относятся адеквартно, только на территории бывшего СССР, как к низшим существам. А это - фашизм, господа.
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(no subject) - hesh_ke - Jan. 16th, 2017 11:49 am (UTC) - Expand
(no subject) - mozzarellina - Jan. 16th, 2017 12:18 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 16th, 2017 12:41 pm (UTC) - Expand
(no subject) - maga - Jan. 16th, 2017 04:32 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 17th, 2017 05:47 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 18th, 2017 12:23 am (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 18th, 2017 07:14 am (UTC) - Expand
(no subject) - (Anonymous) - Jan. 19th, 2017 04:03 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 19th, 2017 05:19 pm (UTC) - Expand
(no subject) - Masha Drits - Jan. 17th, 2017 06:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 18th, 2017 07:12 am (UTC) - Expand
(no subject) - galeolaria - Jan. 19th, 2017 08:22 pm (UTC) - Expand
(no subject) - greeray_and_co - Jan. 20th, 2017 12:50 am (UTC) - Expand
(no subject) - hesh_ke - Jan. 20th, 2017 12:03 pm (UTC) - Expand
nord79
Jan. 16th, 2017 09:29 am (UTC)
Идиотизм отбирать детей у мамы из-за синяка. 10 детей - это подвиг, это героизм, каждый день с ними - сколько надо иметь в себе любви. Если не было другой причины, более тяжелой, то органы опеки, как и любые другие органы повели себя как подлецы. Я бы в опеку бы брал лишь только тех у кого своих минимум трое детей. Чтобы понимали, что значит быть родителями многодетниками.
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kostasionis1
Jan. 16th, 2017 10:09 am (UTC)
а чё пиздить детёнышей уже нельзя что ли (подзатыльник,по жопе ремешком и т.д.),а как этих демонов воспитывать? что то я отстал в вопросе воспитания
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tanushonysh
Jan. 16th, 2017 11:36 am (UTC)
Статья 116 УК РФ
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(no subject) - kostasionis1 - Jan. 16th, 2017 11:43 am (UTC) - Expand
(no subject) - tanushonysh - Jan. 16th, 2017 11:46 am (UTC) - Expand
(no subject) - kostasionis1 - Jan. 16th, 2017 12:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - tanushonysh - Jan. 16th, 2017 12:51 pm (UTC) - Expand
(no subject) - elverd - Jan. 16th, 2017 09:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - elverd - Jan. 17th, 2017 12:34 am (UTC) - Expand
u_mamki
Jan. 16th, 2017 11:14 am (UTC)
Чиновники! Имейте сердце, верните детей в семью!
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migran_t
Jan. 16th, 2017 11:48 am (UTC)
Вроде и Астахова уже нет....
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kostasionis1
Jan. 16th, 2017 12:26 pm (UTC)
астахова нет а дело осталось
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wwwrebel
Jan. 16th, 2017 11:52 am (UTC)
Мое мнение: отца пытаются прижать к ногтю за профессиональную деятельность. Кто и зачем - другой вопрос.

Даже одного чужого ребенка принять в семью не так просто. Это вам не котенкаа подобрать. У людей была возможность и они решили потрудиться. Надеюсь, что у них все будет хорошо.
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kostasionis1
Jan. 16th, 2017 12:25 pm (UTC)
вообще на хуй дети в семье, родили ,отобрали в инкубатор а там кого надо воспитаем
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maksi2278
Jan. 16th, 2017 01:51 pm (UTC)
с государственной точки зрения все так и есть:
где у обычных граждан лицензия и официальные разрешения на воспитание детей. ишь, умные какие, повоспитывать своих детей решили! а чему эти непрофессионалы могут научить детей? другое дело - детские дома-инкубаторы. все под контролем государства. дети в одинаковой форме, накормлены по уставу, распорядок дня, правильный микроклимат, квалифицированные педагоги, строем ходить учат, опять же...
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(no subject) - mcjabberwock - Jan. 16th, 2017 04:24 pm (UTC) - Expand
(no subject) - schwarzetod - Jan. 17th, 2017 09:30 pm (UTC) - Expand
(no subject) - maksi2278 - Jan. 18th, 2017 07:01 am (UTC) - Expand
(no subject) - schwarzetod - Jan. 18th, 2017 07:02 am (UTC) - Expand
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annatubten
Анна Кисличенко
Защитим наших детей

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