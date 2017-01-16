Фото для пробуждения понимания: к истории об изъятии 10 детей в Москве.

Я все-таки решила опубликовать фото той мамы, у которой 10 января в Москве (Зеленоград - это район Москвы) незаконно в течение получаса отобрали 10 детей - усыновленных, родных, приемных. Забрали из детсада, из школы, с елки.
О своих детях Светлана говорит, не разделяя: "Это просто мои дети, и способ их появления в семье не имеет значения."
Публикую эти фото Светланы и ее детей - для пробуждения тех, кто по-прежнему тупо уверен, что истории с отобранием детей - это удел маргиналов, алкашей и наркоманов. Нет, дорогие мои. И попробуйте это осознать: незаметно вам навязали другие правила жизни, но не предупредили.
Маму зовут Светлана. Мы вчера с ней говорили по телефону. Умная, образованная, интеллигентная, приятнейшая женщина. Все друзья Светланы и ее мужа - просто в шоке, потому что знают семью уже много лет.
Подпись Светланы под фото: "Я и мои гномы"
Синяк на попе одного из этих счастливых ребятишек привел этих и других ребят из семьи Светланы - в сиротские учреждения.
Дети за одну неделю до отобрания.
В этой семье у детей было все (далее - фото из архива семьи Светланы):
Любовь, тепло и счастье.
Занятия музыкой.
Занятия балетом.
Чтение.
Гаджеты.
Горные лыжи.
Духовность и культура. Новоиерусалимский монастырь.
Театры.
Дни рождения.
Приготовление чудесных пряников.
Домашние хлопоты
Интересные поездки. Милан, Италия, осень 2016 года.
Плавание с мамой и без.
Кафе.
Домашние блины.
И еще много-много-много всего. Я публикую эти фото, чтобы стало понятно, что детей отнимают не у маргиналов, не у алкашей, не у наркоманов. Думаю, не все из читающих этот пост, сможет похвастаться такой семьей.
И вот - последнее, чтобы нам всем стало понятно, что друзей в таких органах не бывает:
Под этой фотографией Светлана 2 недели назад написала: "Сделали подарочки рождественские, завтра пойдём опеку поздравлять с наступающими праздниками. Искренне любим нашу опеку!"
И вот всего этого теперь нет - из-за одного синяка на попе и второго - на локте. Синяки обнаружил обученный по ювенальным методикам воспитатель детсада у светиного сына - мальчишки 6 лет с задержкой развития и расстройством привязанности. В пятницу Светлане разрешили увидеться лишь с двумя детьми - теми, что в сиротстком приюте Зеленограда. К остальным детям ее по сложившейся порочной традиции не пустили. Те дети, которых она увидела, просили есть. Свидание было в присутствии сотрудницы приюта.
А еще ужасно, что некоторые дети в процессе всего этого кошмара узнали, что они не родные и узнали, что у них ВИЧ... Не могу себе представить, каково это...
Что сегодня - не знаю ничего. Светлана не отвечает.
А еще ужасно, что некоторые дети в процессе всего этого кошмара узнали, что они не родные и узнали, что у них ВИЧ... Не могу себе представить, каково это...
Что сегодня - не знаю ничего. Светлана не отвечает.
Comments
Откуда во-первых такое благополучие? Тут одного-двух не могут прокормить, а нам демонстрируют семью олигарха.
И про два синячка тоже сомнительно. Сомневаюсь, что такие обеспеченные родители не смогут нанять хорошего адвоката, чтобы поиметь такую опеку.
Ну или опеки у нас по стране такие разняе.
Ну и неплохо бы материал подкрепить какими-нить реальными бумажками, фамилиями, ответными действиями родителей.
Ой, да ладно!
Это за 5000 надо работать и одной жить, чтобы уж прям вот так.
Таких единицы.
На снимках обычная среднестатическая российская семья.
Сходить в кафе или заказать торт - это для вас так дорого?
https://www.instagram.com/p/BJc7i8B
Иначе давно бы не стало детей в семьях алкоголиков.
там дети получают тумаки, только в путь.
Одной этой цифры достаточно, чтобы сделать вывод: правильно сделали.
Все как один - с учебником "хрестоматия" в руках)))
Так чего опека кипеш подняла?
Edited at 2017-01-16 06:39 am (UTC)
З.Ы. Я бы проверил воспитателя в садике - с чего это он мальчиков раздевает и попы им рассматривает? Он что, штатный медик?
ОНи бы еще у учащихся ходить малышей синяки считали.
Мне думается, что опека того, денежку хотела поиметь.
А щас уже не получится, сильно про историю раструбили
Или им, как благополучной семье (возможно чуть более благополучной, чем среднестатистические семьи) надо было сосредоточится на покупке машин и недвижимости за границей, вместо помощи детям? За что их осуждают - что не махровые эгоисты, за то, что имея силы и средства помочь - спасают детей?! Не отмазываясь подарочками на НГ в ДД, а действительно помогая - забирая сложных детей, с минимальными шансами, дают им нормальную жизнь и будущее, спасая изломанные души!
Что ж только доходы считать? (озвученная сумма пособий, кстати, совсем не соответствует действительности: если это данные опеки по начислению средств, то где разница между начисленным и реально выплачиваемыми деньгами? В карманах у сотрудников соц. служб?)Привели бы тогда и расходы: на каждого инвалида есть специалисты и процедуры по реабилитации, репетиторы, у каждого из детей абонемент в фитнесс-центр (некоторым необходим регулярные занятия в бассейне, например, из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом), часть детей возили на реабилитацию в другие страны (Израиль, Италия и т.п.).
Вся информация о семье доступна в соц.сетях - семья не скрывала свою жизнь. Света активный блогер и продвигала тему приемных семей, развенчивала мифы о проблемах с диагнозами (после общения с ней многие решились усыновить ребенка, в т.ч. с такими диагнозами как Синдром Дауна, ВИЧ, ДЦП и прочие), она тренер ШПР и консультировала будущие и настоящие приемные семьи по вопросам реабилитации и особенностей поведения таких детей.
Большинство из вас, брызжущих ядом в комментариях, за всю жизнь не сделало и сотой части того добра, которое эти люди делают ежедневно. Не для кошечек-собачек, а для людей! Для чужих детей, брошенных и родителями, и государством... Очнитесь, у вас совесть то есть?!
Семья явно не бедствует, они не ради пособий их взяли из детдомов, ИМХО
У меня локи и коленки до 15 лет вообще не заживали.
Тетенька неадекватна, там может быть все что угожно, а не то что написано в посте.
Даже одного чужого ребенка принять в семью не так просто. Это вам не котенкаа подобрать. У людей была возможность и они решили потрудиться. Надеюсь, что у них все будет хорошо.
где у обычных граждан лицензия и официальные разрешения на воспитание детей. ишь, умные какие, повоспитывать своих детей решили! а чему эти непрофессионалы могут научить детей? другое дело - детские дома-инкубаторы. все под контролем государства. дети в одинаковой форме, накормлены по уставу, распорядок дня, правильный микроклимат, квалифицированные педагоги, строем ходить учат, опять же...